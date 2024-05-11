Fenerbahçe'de kim aday? Ali Koç'un kararından sonra Saadettin Saran adaylıktan çekildi iddiası

Fenerbahçe kongreye giderken adaylık gündemi ilk sırada yerini alıyor.

Fenerbahçe'de kim başkan adayı oldu diye merak edilirken şimdiye kadar adaylığını resmi olarak açıklayan tek isim olan Sadettin Saran'ın adaylıktan çekildiği iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı. Sadettin Saran ise adaylıktan çekildi.

Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor.