Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, kendi evinde Arabam.com Konyaspor ile yapacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol A Takımı, 25 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.