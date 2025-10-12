Fenerbahçe'de kriz: Ayrılıklar ardı ardına geldi

Fenerbahçe Kulübü, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler'in görevine son verildiğini açıkladı.

Kulupten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Bunun yanısıra, sarı-lacivertli ekip, futbol takımı diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yolların ayrıldığını bildirdi.