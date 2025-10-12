  1. Ekonomim
  3. Fenerbahçe'de kriz: Ayrılıklar ardı ardına geldi
Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler'in görevine son verildiğini açıkladı.

Kulupten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Bunun yanısıra, sarı-lacivertli ekip, futbol takımı diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yolların ayrıldığını bildirdi.

