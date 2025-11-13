  1. Ekonomim
Fenerbahçe'de Lewandowski sesleri: İlk görüşme gerçekleşti

Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe'nin santrfor bölgesini dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Barcelona'dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile ilk teması kurduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Golcü transferine yoğunlaşan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Robert Lewandowski olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılması beklenen Lewandowski'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Polonyalı golcünün menajerine oyuncunun durumunu sorduğu ve geri dönüş beklediği ifade edildi.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lewandowski'nin Katalan devinden beklediği teklifi alamadığı ve ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı. Barcelona'da bu sezon 12 maçta süre alan 37 yaşındaki Lewandowski, 7 gollük skor katkısı verdi.

