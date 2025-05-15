Fenerbahçe'de Mourinho defteri kapanıyor mu? Ön anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği merak konusu olurken Portekizli teknik adamın akıbetiyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

HT Spor'un haberine göre, Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'yla ön anlaşma gerçekleştirdi.

Ön anlaşmanın haziran ayının başında oynanacak Uluslar Ligi Finalleri sonrası hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho ile ilgili asıl planının Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona erdiği 2026 yılında anlaşma yapmak olduğu belirtildi.

Ancak Cristiano Ronaldo faktörünün Portekiz Futbol Federasyonu'nun fikrini değiştirdiği aktarıldı. Federasyon, deneyimli futbolcunun milli takım özelinde durumunun yönetilmesi zor bir sürece girdiğini ve bu süreci Mourinho'nun yönetebileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho'yu 2026'da değil, 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle takımın başına getirmek istediği ifade edildi.