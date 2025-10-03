Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul kararı: Tarih belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü mali genel kurulun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda söz konusu tarihlerde saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.

Genel kurula 50 bin 250 üyenin katılma hakkının bulunduğu aktarıldı.

Olağanüstü mali genel kurulda oylanacak maddeler şöyle:

- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı) hususunda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

- Kulübün amacı ve menfaatleri doğrultusunda İstanbul ili Ataşehir ilçesi Kayışdağı mahallesi 1845 ada 18 parsel numaralı taşınmaz ile İstanbul ili Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy mahallesi 3343 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan/yapılacak gelir paylaşımı, taahhüt ve benzeri usullere dayalı satış dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması hususunda Yönetim Kurulu’nun görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi

- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda Yönetim Kurulu’na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Olağanüstü mali genel kurulda oylanacak son 3 madde, olağanüstü seçimli genel kurulda reddedilmişti.