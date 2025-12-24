Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanma kararı aldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması üzerine kulüp yönetimi olağanüstü toplanma kararı aldı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.
Toplantıda Fenerbahçe yönetimine dair bir kararın alınmayacağı, sadece bir süreç değerlendirmesi ve gelişmelere karşı, hangi sonuçta nasıl adım atılacağının görüşüleceği öğrenildi.