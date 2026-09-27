Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'de olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor.

Toplantının gündeminde mali raporların yanı sıra Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki hazine arazisinin satın alınması, Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi, stadyum kapasite artışı, COVE1907 ve 120. Yıl Piyangosu gibi önemli başlıklar yer alıyor.

Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

İlk olarak genel kurulu yönetecek divan başkanlığı seçimi yapılırken, Şekip Mosturoğlu'nun yönetmesi kararlaştırıldı.

Sadettin Saran ibra edildi

Toplantıda 01.03.2026 - 31.05.2026 mali döneme ilişkin yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu.

Söz konusu tarihleri kapsayan mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesinin genel kurulun onayına sunuldu.

Kongredeki ilk konuşmasında "Siz yönetim olarak suçlusunuz, bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim" diyen Aziz Yıldırım ikinci açıklamasında şunları söyledi:

"Sabah geldiğimizde düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Son kongrede herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imajın oluşmamasını düşünüyordum. Sabah biraz kızdırdılar ama birlik ve beraberliğin sağlanması için ben ibra edeceğim. Kante'den dolayı 3 milyon Euro ödeme var. Ama bu ödemeyi üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler. Fenerbahçe Üniversitesi'yle ilgili de bizimle beraber çalışacaklar. 10 sene uzatmışlar. Elden gitmiş. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi değil."

Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri, mali ve idari açıdan üyelerin oylarına sunuldu. Saran dönemi oy çokluğuyla ibra edildi.