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Fenerbahçe'de sakatlık: Cengiz Ünder Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

Son idmanda sakatlanan Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yarın Galatasaray ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.

Haber Merkezi
AA
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Fenerbahçe'de sakatlık: Cengiz Ünder Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI

Fenerbahçe'de son antrenmanda bir sakatlık haberi geldi. Sakatlanan milli oyuncu Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Cengiz Ünder bu sezon 33 maçta 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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