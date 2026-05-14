﻿Fenerbahçe'de seçim tarihi açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde, saat 10.00'da, Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul'a katılma hakkı olan üye tam sayısı 44.741'dir. Genel Kurul'a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.

Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 22 Mayıs 2026, saat 18.00'e dek yapılabilecektir.

Saygılarımızla,"