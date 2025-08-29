  1. Ekonomim
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! İşte resmi açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, olağanüstü seçimli ve mali genel kurul toplantısının yapılacağı tarihleri duyurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre, olağanüstü genel kurul toplantısı 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Genel kurula katılabilecek üye sayısı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurula katılma hakkına sahip üye sayısının 49.268 olduğu bildirildi. Olağanüstü genel kurul toplantısının seçimli ve mali nitelikte olacağı belirtildi.

Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabileceği belirtildi.

Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki bütçesi oylanacak. Ayrıca birçok konuda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceği görüşülerek karara bağlanacak.

