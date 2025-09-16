Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi

Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri olan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.



Fenerbahçe'de seçime az bir süre kala flaş bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, aldığı karar neticesinde diğer başkan adayı Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Hakan Bilal Kutlualp'in açıklaması şu şekilde:

"20-21 Eylül'deki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, Fenerbahçemizin yeniden hak ettiği günlere kavuşması için milyonlarca taraftarımızın ve kongre üyelerimizin sorumluluğunu taşıyarak yola çıktık.

26 Nisan 2025'te YDK toplantısında değişim talebini ilk kez ben dile getirdim. Sayın Başkanın "Kongre yapmayacağız" sözlerinin ardından üyelerimizle birlikte mecburi bir imza kampanyası başlattık. Wyndham Otel'de 2.500'e yakın imza topladık, diğer dernekler ve bağımsız üyelerle bu sayı 10.000'e ulaştı. Bu güçlü irade sonucunda kulüp yönetimimiz kongre kararı almak zorunda kaldı. Sonrasında gerekli 500'den fazla imzayı da Yüksek Divan Kurulumuza teslim ederek adaylık sürecini tamamladık.

Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde elde ettiğimiz 2 şampiyonluk ve edindiğim tecrübelerimle Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağıma olan inancım hep tam oldu. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir.