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Fenerbahçe'de Talisca transferinde son perde... Prensip anlaşmasına varıldı

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona yakın... Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı, Al Nassr ile ise transferin şartları için müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Talisca transferinde son perde... Prensip anlaşmasına varıldı
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Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi. Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi.

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.

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