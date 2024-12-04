Fenerbahçe'de Talisca transferinde son perde... Prensip anlaşmasına varıldı
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona yakın... Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı, Al Nassr ile ise transferin şartları için müzakerelerin devam ettiği belirtildi.
Fenerbahçe ara transfer döneminde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi. Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi.
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.