Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleri yer aldı.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirildi. Kartal, 2014-2015 ve 2021-2022 sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.