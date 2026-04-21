  Fenerbahçe'de 'üst düzey' yolsuzluk iddiası!
Fenerbahçe’de 'üst düzey' yolsuzluk iddiası!

Fenerbahçe’de üst düzey bir profesyonelin ciddi bir yolsuzluğunun tespit edildiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de 'üst düzey' yolsuzluk iddiası!
Fenerbahçe’de yürütülen iç denetim süreciyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, sarı-lacivertli kulüpte görev yapan üst düzey bir yöneticinin ciddi bir yolsuzluk yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu durum yaklaşık 1,5 ay önce kulüp başkanına iletildi. Bu süreçte başkanın, ortaya atılan iddiaların belgelerle desteklenmesini istediği belirtildi.

Kulüpte maddi kayıp iddiası gündemde

Bunun üzerine devreye giren iç denetim biriminin inceleme başlattığı ve yaklaşık 15 gün önce hazırlanan raporu yönetime sunduğu ifade edildi. Söz konusu raporun halen başkanın önünde olduğu ve detaylarının değerlendirildiği aktarıldı. İddialarda yer alan bir diğer önemli unsur ise kulübün bu süreçte ciddi bir maddi kayıp yaşadığı yönünde.

Gözler başkanın adımında

Konuya ilişkin yönetim içinde bir toplantı gerçekleştirildiği, ancak başkanın nasıl bir adım atacağına dair henüz net bir karar alınmadığı öne sürüldü. Söz konusu kişinin, Ali Koç döneminde kulübe dahil olduğu ve uzun süredir görev yaptığı da iddialar arasında.

İstanbul için bir uyarı da Valilik'ten geldi: Akşam saatlerinde beklenen yağışa dikkat!İstanbul için bir uyarı da Valilik'ten geldi: Akşam saatlerinde beklenen yağışa dikkat!Gündem

 

IEA Başkanı Fatih Birol: Tarihin en büyük enerji kriziIEA Başkanı Fatih Birol: Tarihin en büyük enerji kriziKüresel Ekonomi

 