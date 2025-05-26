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Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi! Görüşmelere başlandı

Fenerbahçe yönetimi, teknik ekibi güçlendirmek amacıyla eski efsaneleri Volkan Demirel ile görüşmelere başladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi! Görüşmelere başlandı
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Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi sadece takım kadrosunu değil, teknik heyeti de güçlendirecek.

Jose Mourinho yönetimindeki takımın şampiyonluk alamaması, sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede "Jose Mourinho istikrar için devam etsin ama elinizi üzerinden çekmeyin, yanında Türkiye şartlarını bilen bir isim olsun" tavsiyesi almıştı.

Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının ekibi için Süper Lig'i, hakemleri, rakipleri ve Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen isim düşünülürken, Volkan Demirel ismi öne çıkıyor.

"Hayır demek olmaz"

2002 yılında geldiği Fenerbahçe'de 2019'da futbolculuk kariyerini noktalayan, aynı kulüpte yardımcı antrenörlük yapan, teknik adam olarak Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştıran Demirel de her fırsatta "Fenerbahçe çağırırsa hayır demek olmaz" diyerek kulübe olan bağlılığını gösteriyor.

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