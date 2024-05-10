Fenerbahçe’de yaprak dökümü: Yabancı oyuncular Arap ülkelerinin radarında

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını oldukça azalttı.

Öte yandan Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör belirsizliği sebebiyle birçok yabancı futbolcunun ayrılığı düşündüğü iddia edildi. Milliyet'in haberine göre, başta Edin Dzeko olmak üzere birçok futbolcuya özellikle Arap ülkelerinden teklifler var.

Arapların son dönemdeki astronomik ücretli tekliflerini Fenerbahçeli futbolculara da önerdiği haberde vurgulandı.

Sezon sonunda Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcularla sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.