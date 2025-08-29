  1. Ekonomim
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında Benfica'ya mağlup olarak lige veda etmesi sonrasında teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe’nin açıklamasının ardından yeni teknik direktör adayları da belli oldu.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları belli oldu
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. 

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın ayrılığının ardından yeni hoca adayları da ortaya çıktı.

En güçlü aday İsmail Kartal

Persepolis'le sezonun bitmesiyle yollarını ayıran İsmail Kartal, Mourinho'dan önce de Fenerbahçe teknik direktörlük görevini yürütmüş ve 99 puan elde etmişti. Şu an bir takımı çalıştırmayan İsmail Kartal, Fenerbahçe için en ön sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de taraftarların en çok istediği isim İsmail Kartal büyük ihtimalle yeni hoca olacak.

Volkan Demirel seçeneklerden biri

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri olan Volkan Demirel, özellikle Süper Lig'de Karagümrük ve Hatayspor ile iyi bir performans göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Bodrum FK'da çalıştıktan sonra görevinden ayrılmıştı.

Aykut Kocaman

Fenerbahçe'de taraftarların aklının bir köşesinde hala Aykut Kocaman var. Uzun süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın camiaya geri dönmesi için müthiş bir baskı var.

Abdullah Avcı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce görüşme yaptığı teknik direktörlerden biri olan Abdullah Avcı, sosyal medyada taraftar baskısı yüzünden iptal olmuştu.

