Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? İşte öne çıkan iki isim

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan ve 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yönetim faturayı kesti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Ayrıca futbol direktörü Devin Özek'in de görevine son verildi.

Sarı lacivertlilerin yeni hocasının kim olacağı merakla beklenirken iki isim öne çıkıyor.

İki aday öne çıkıyor

BeIN Sports'un haberine göre; Sarı lacivertlilerde liste başında olan adayların Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olduğu iddia edildi. İki isimde takımın başına geçmeyi daha önceki açıklamalarında kabul edeceklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe'de teknik direktör kararı seçim sonrası verilecek. Mevcut Başkan Sadettin Saran'ın aday olup olmayacağı ve seçim tarihinin ise bugün netlik kazanması bekleniyor.

"Elbette değerlendiririz"

Kartal, Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğine dair soruya "Hayır, gelmedi." yanıtını vermişti. Kartal, "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Elbette değerlendiririz" cevabını verdi.

"Fenerbahçe’nin dönemi başlayacak"

Kocaman geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe’nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe’nin dönemi olacak. Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi."