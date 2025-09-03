  1. Ekonomim
  3. Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz teklif geldi: Jose Mourinho'nun istediği yıllık ücret dudak uçuklattı
Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Avrupa basını, Portekizli hocanın Rus kulüpleriyle temasta olduğunu ve kariyerine Rusya'da devam etmeye sıcak baktığını yazdı. Mourinho'nun istediği yıllık ücret ise dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'den ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun kariyerine Rusya'da devam etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Portekizli çalıştırıcının, aracılar üzerinden bazı Rus kulüpleriyle temasa geçtiği ileri sürüldü.

EuroFootball'un haberine göre Mourinho, Rusya'da çalışmaya sıcak bakıyor ancak bunun için belirli şartlar öne sürdü.

Senelik 20 milyon Euro istiyor

Tecrübeli teknik adamın, en az iki yıllık sözleşme ve teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon Euro garanti ücret talep ettiği iddia edildi.

Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

