Fenerbahçe'den Başakşehir maçı öncesi ücretsiz bilet kararı
Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya göre, bu hafta oynanacak karşılaşmada 18 yaşın altındaki taraftarlar ücretsiz bilet ayrıcalığından yararlanacak.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i konuk etmeye hazırlanırken, maç öncesi kulüpten taraftarlara yönelik dikkat çekici bir duyuru geldi. Sarı-lacivertli ekip, 18 yaş altı taraftarlara belirlenen şartlar kapsamında ücretsiz bilet imkânı sağlanacağını bildirdi.
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta programında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. 2 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'da Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşma öncesinde, sarı-lacivertli kulüp taraftarlarına yönelik yeni bir duyuruda bulundu.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, 18 yaş altı taraftarlarımıza yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 29, 2026
