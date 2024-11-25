Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırım kararı

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, sermayenin yüzde 152, 57 oranında bedelli olarak artırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 98 milyon 980 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden karşılanmak suretiyle 151 milyon TL nakit bedelli olarak yüzde 152,57 oranında artırılarak 250 milyon TL'ye çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin Yönetim Kurulu’na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan kullandırılmasına" karar verildiği ifade edildi.