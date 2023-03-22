Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yanıt

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın paylaşımına cevap geldi.

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz.

Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz.”