Fenerbahçe’den Beşiktaş’a yanıt
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın VAR kayıtlarının açıklanması talebine cevap verdi.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın paylaşımına cevap geldi.
Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz.
Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz.”
VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2023
Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz. https://t.co/3pFyIMXM51