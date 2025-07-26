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Fenerbahçe'den Chobani firmasıyla dev sponsorluk anlaşması: Stadın ismi değişiyor

Fenerbahçe, Chobani firmasıyla stadyum isim ve forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Chobani firmasıyla dev sponsorluk anlaşması: Stadın ismi değişiyor
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Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için Chobani'yle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık olduğu, her sezon için 10 milyon Euro sponsorluk geliri elde edileceği belirtildi.

Kulüp, futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğundan bu sezon için 4 milyon Euro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon Euro karşılığında anlaşıldığını duyurdu.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

 

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