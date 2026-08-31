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Fenerbahçe'den Diego Carlos'a Parma ile transferine görüşme izni

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos'a İtalya ekibi Parma ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi için izin verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Diego Carlos'a Parma ile transferine görüşme izni
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Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.