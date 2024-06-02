Fenerbahçe'den dikkat çeken Mourinho paylaşımı: Anlaşmanın saati açıklandı
Fenerbahçe'nin anlaştığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho bugün İstanbul'a geliyor. Kulüp Mourinho'nun geleceğini duyururken, anlaşmanın yapılacağı saati paylaştı.
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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.
Portekizli teknik adamın bugün 14.30'da İstanbul'da olacağı açıklanmıştı. Mourinho için bu akşam saat 19.00'da ise bir imza töreni düzenlenecek.