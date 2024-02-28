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Fenerbahçe'den Dursun Özbek hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Dursun Özbek hakkında suç duyurusu
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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur.

İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."