Fenerbahçe'den Eda Erdem heykeli için açıklama

Fenerbahçe, kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, heykel açılış töreninin 8 Mart günü saat 11:00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde gerçekleştirileceğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması;

''Kariyeri başarılarla dolu bir voleybol yıldızı Eda Erdem Dündar,

2008 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'sinde sayısız başarıya imza atan,

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da kaptanlığını üstlenen ve dümende geçirdiği her sezon ülke voleybolunun adeta gururu olan motivasyon ve hırs kaynağı...

Dile kolay 15 sene boyunca hem sarı lacivertli formamız hem de ay yıldızlı armamız altında şampiyonluklar ve kupalara adını altın harflerle yazdırmakla kalmadı Eda Erdem,

7'den 70'e herkesin kalbinde taht kurdu, tarihin en güzel sayfalarında gururla yer aldı.

Milyonların kalbinde, milyonlarca taraftarın gurur oldu!

2012'de Londra Olimpiyatlarında da vardı,

2023 Kadınlar Milletler Ligi zaferi elde edilirken de kaptanlığıyla ülkemizi sevince boğdu, unutulmaz izler bıraktı.

Ülkemizin ilk kadın mühendisi, Fenerbahçemizin ilk kadın voleybolcusu Sabiha Rıfat Gürayman'ın,

Efsane kaptan Ayten Salih ve arkadaşlarının açtığı yolda sarı-lacivertli bayrağı hep en yukarıya taşıma hedefinde oldu Eda Erdem!

Ve bir gün bile bu kutlu hedeften vazgeçmedi!

En zor günde dahi sarı-lacivert çubuklu formanın zirvede olmasını sağladı, karanlıkların sonunda daima aydınlığın geleceğini herkese anımsattı.

Milli takım formasıyla elde ettiği başarılarla 2021 yılında FIVB tarafından "Tarihin en iyi 100 oyuncusu" arasında gösterilen,

2021 yılının "En iyi 12 kadın voleybolcusu" listesinde yer alan,

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Fair Play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında

"Sportif Kariyer" dalında Şeref Diploması ödülüne layık görülen, kariyeri Dünya, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi şampiyonluklarıyla dolu voleybol efsanemiz Eda!

Hırsı, azmi ve hiçbir zaman vazgeçmeyişiyle Türk voleybolunun dünya çapındaki isimlerinden, Türk sporunun örnek karakterlerinden, güçlü Türk kadınının en önemli ikonlarından.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki ve çevik bir sporcu Eda Erdem…

Ahlaklı duruşuyla da herkese örnek, Türk kadının umudu, geleceğe ışık tutan bir Fener gibi genç sporcuların kahramanı oldu!

Şimdi, tüm bu başarılarıyla adını Fenerbahçe ve Türk voleybol tarihine altın harflerle kazıyan efsane voleybolcumuz Eda Erdem Dündar'ın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe efsanelerinin arasındaki yerini alıyor.

Türk milletinin evladı, Fenerbahçe'nin neferi Eda Erdem'in heykeli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin önündeki yerini alacak.

Kadıköy'ün en güzel yerinde, Fenerbahçe'sinin kalbinde, 'Kahraman Türk Kadını'nın öncüsü olarak ışık saçacak, geleceğe umut aşılayacak.

Türk sporunun simge ismi kaptan Eda Erdem Dündar'ın, kariyerine nakşettiği her bir başarının nice gençlere örnek olmasını temenni ederiz.

İyi ki varsın Eda'mız!''