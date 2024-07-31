  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber
Takip Et

Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber

Fenerbahçe, Lugano maçında sakatlanıp sahayı terk eden Fred'in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber
Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

 

Spor
Galatasaray duyurdu: Emin Bayram, Belçika'ya transfer oldu
Galatasaray duyurdu: Emin Bayram, Belçika'ya transfer oldu
Jose Mourinho: İyi bir takıma karşı kazandık
Jose Mourinho: İyi bir takıma karşı kazandık
Fenerbahçe Lugano'yu eleyip üst tura çıktı: 2-1
Fenerbahçe Lugano'yu eleyip üst tura çıktı: 2-1
Olimpiyatlarda Mete Gazoz, ikinci tura yükseldi
Olimpiyatlarda Mete Gazoz, ikinci tura yükseldi
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI CANLI İZLE: Şifresiz yayın (Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?)
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI CANLI İZLE: Şifresiz yayın (Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?)
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe futbol klübü satın alıyor: En genç kulüp sahibi
Real Madrid'in yıldızı futbol klübü satın alıyor: En genç kulüp sahibi