Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine özel prim!

Süper Lig'de Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, kritik derbi için özel prim dağıtacak. Sarı lacivertli yönetim toplantı yaptı ve futbolculara 1 milyon euro prim dağıtma kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi prim için harekete geçti

Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'da oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Yönetim oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.

3 puan için 1 milyon euro prim

Süper Lig'de Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden ve kritik derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim, Anderlecht maçı öncesinde futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; RAMS Park'taki mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak.

Kaptanların bu duruma yönetimle görüşerek öncü oldukları da iddia edildi.