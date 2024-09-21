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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Reklam panolarına yazıldı

Fenerbahçe, Ülker Stadı'ndaki reklam panolarında Galatasaray'a "karaborsa bilet" iddiaları üzerinden "Karaborsa bilet satmak ve almak suçtur, suça ortak olma" mesajıyla göndermede bulundu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Reklam panolarına yazıldı
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Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'den Galatasaray'a yönelik dikkat çeken bir protesto gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a "karaborsa bilet" iddiaları üzerinden reklam panolarıyla "Karaborsa bilet satmak ve almak suçtur, suça ortak olma" mesajı ile göndermede bulundu.

Fenerbahçe, daha önceki maçlarda reklam panolarından çeşitli mesajlar paylaşmış olsa da ilk kez ezeli rakibi Galatasaray'ı hedef aldı.

Fenerbahçe, karaborsa bilet iddialarıyla ilgili Galatasaray'ı devletin çeşitli kurumlarına şikayette bulunmuştu. 

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