  3. Fenerbahçe’den Galatasaray’a: Sakın ha!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Sakın ha!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasına sert tepki göstererek TFF ile ilişkilerini askıya alma kararı aldığını açıkladı. Bunun üzerine Fenerbahçe'den sarı-kırmızılılara yanıt geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un atandığını açıkladı.

Galatasaray'dan sert tepki geldi

Sarı-kırmızılı kulüp bunun üzerine sert tepki gösterirken, TFF ile ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Özbek: TFF mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi

Bu paylaşım üzerine Fenerbahçe'den ezeli rakiplerine yanıt gecikmedi.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

"Sakın ha sarıyı çıkarma...

Sakın ha kırmızıyı gösterme...

Sakın ha VAR’a gitme...

Sakın ha penaltı verme...

Sakın ha bazı konuları açma

'Sakın ha...'

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi ‘ilişkiler askıya’...

Sıra bu maçta mı?"

