Fenerbahçe’den Galatasaray’a: Sakın ha!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasına sert tepki göstererek TFF ile ilişkilerini askıya alma kararı aldığını açıkladı. Bunun üzerine Fenerbahçe'den sarı-kırmızılılara yanıt geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol'un atandığını açıkladı.
Galatasaray'dan sert tepki geldi
Sarı-kırmızılı kulüp bunun üzerine sert tepki gösterirken, TFF ile ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi
Bu paylaşım üzerine Fenerbahçe'den ezeli rakiplerine yanıt gecikmedi.
Yapılan paylaşım şu şekilde:
"Sakın ha sarıyı çıkarma...
Sakın ha kırmızıyı gösterme...
Sakın ha VAR’a gitme...
Sakın ha penaltı verme...
Sakın ha bazı konuları açma
'Sakın ha...'
Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.
Şimdi ‘ilişkiler askıya’...
Sıra bu maçta mı?"
Sakın ha sarıyı çıkarma…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 23, 2026
