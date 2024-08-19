  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'den Göztepe maçında yaşanan olaylara yönelik açıklama
Takip Et

Fenerbahçe'den Göztepe maçında yaşanan olaylara yönelik açıklama

Fenerbahçe, Göztepe maçında Başkan Ali Koç'a İzmir'de yapılan saldırı ile ilgili yetkililere sorular yöneltildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'den Göztepe maçında yaşanan olaylara yönelik açıklama
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İzmir'de oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten yetkilere sorular yöneltildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç’a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır.

Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz:

1-) Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

2-) İddiaların doğru olması durumunda, böyle bir şahsın Göztepe SK tarafından akredite edilerek maç esnasında saha kenarında olması nasıl izah edilebilir?

3-) Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir?

4-) Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında neden hiçbir işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?

5-) Bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığı nereden gelmektedir?

Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve yetkililerce cevaplanmasını bekliyoruz."

Son dakika... Dilan Polat tahliye edildi: İşte ilk görüntülerSon dakika... Dilan Polat tahliye edildi: İşte ilk görüntülerGündem

 

Rusya'da şiddetli deprem volkanik patlamayı tetiklediRusya'da şiddetli deprem volkanik patlamayı tetiklediDünya

 

 

Spor
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç sözleri: Sahaya inmesi yanlıştı
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç sözleri: Sahaya inmesi yanlıştı
Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe maçı açıklaması
Galatasaray'dan Göztepe-Fenerbahçe maçı açıklaması
Fenerbahçe'den sert açıklama: 'Futbol teröristi'
Fenerbahçe'den sert açıklama: 'Futbol teröristi'
Süper Lig'de sezonun ilk istifası yaşandı: 'Benden bu kadar'
Süper Lig'de sezonun ilk istifası yaşandı: 'Benden bu kadar'
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Mourinho: "Ben sihirbaz değilim"
Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından Mourinho: "Ben sihirbaz değilim"