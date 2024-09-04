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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye rekor zam hazırlığı!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İddiaya göre sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'ye yüklü miktarda zam yapmayı planlıyor.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye rekor zam hazırlığı!
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Sarı-lacivertliler, 2021'de kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'ye yüklü bir zam yapmaya hazırlanıyor.

İrfan Can'a rekor zam hazırlığı

Fenerbahçe'de yıllık 15 milyon lira kazanılan İrfan Can Kahveci'nin maaşının 50 milyon liraya yükseltileceği iddia edildi.

Gerçek Gündem'in Fanatik'ten derlediği habere göre sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu ile kısa sürede anlaşma sağlaması bekleniyor.

Osayi Samuel ile orta yol aranıyor

Bright Osayi-Samuel ile ise görüşmeler biraz daha uzun sürebilir.

İrfan Can Kahveci ile aynı dönemde Fenerbahçe kadrosuna katılan futbolcunun yıllık maaşı 1.8 milyon euro.

Bu rakamı düşük bulan Nijeryalı futbolcunun, 2.5 milyon euro istediği iddia edildi.

Yönetim, Osayi-Samuel ile yapılacak görüşmeler sonrasında orta yolu bulmayı hedefliyor.

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