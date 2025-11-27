Fenerbahçe'den İsrail açıklaması: Tarafsız sahada oynamak istiyoruz

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de oynanmasına ilişkin açıklamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, "EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz." dedi.