  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'den İsrail açıklaması: Tarafsız sahada oynamak istiyoruz
Takip Et

Fenerbahçe'den İsrail açıklaması: Tarafsız sahada oynamak istiyoruz

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, EuroLeague maçlarının İsrail'de oynanması kararına ilişkin devlet kararı olması halinde karşılaşmaları tarafsız sahada oynamak istediklerini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'den İsrail açıklaması: Tarafsız sahada oynamak istiyoruz
Takip Et

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de oynanmasına ilişkin açıklamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, "EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz." dedi.

Spor
Fenerbahçe sahasında 1 puan ile yetindi
Fenerbahçe sahasında 1 puan ile yetindi
Erdoğan, 12 Dev Adamı yalnız bırakmadı
Erdoğan, 12 Dev Adamı yalnız bırakmadı
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ilk 11'ler belli oldu
PFDK'dan derbi öncesi Ederson kararı
PFDK'dan derbi öncesi Ederson kararı
Süper Lig 14. hafta hakemleri belli oldu: Fenerbahçe - Galatasaray maçını kim yönetecek?
Süper Lig 14. hafta hakemleri belli oldu: Fenerbahçe - Galatasaray maçını kim yönetecek?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu