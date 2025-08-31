  1. Ekonomim
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.

