Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2025