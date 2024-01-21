Fenerbahçe'den kritik puan kaybı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertli takım kendi sahasında çok kritik iki puan kaybetti.

Fenerbahçe'nin golü 12. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken, Samsunspor'un golünü Emre Kılınç 62. dakikada kaydetti.

Fenerbahçe gelecek hafta Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ise Kayserispor'u konuk edecek.