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Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood’un İstanbul’a geliş programı netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun yarın saat 16.50’de İstanbul’da olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Mason Greenwood açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu
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Kulüpten yapılan duyuruda, 4 yıllık anlaşmaya varılan Greenwood’un Profesyonel Futbol A Takımı’nın çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’ye geleceği belirtildi.

Açıklamada, Greenwood’u ve ailesini taşıyan uçağın yarın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin 39 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mason Greenwood’un İstanbul’a gelişinin ardından takım çalışmalarına katılması bekleniyor.

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