Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Fenerbahçe, deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sözleşmesinin asgari ücret esasları çerçevesinde 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruya göre, yeni anlaşmayla birlikte Mert Hakan Yandaş önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giymeyi sürdürecek.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.

Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."