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Fenerbahçe’den Mourinho açıklaması: Irkçılıkla ilişkilendirilemez

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçı sonrası kullandığı "maymun gibi zıplıyorlardı" ifadelerinin ardından başlayan 'ırkçılık' tartışmaları hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe’den Mourinho açıklaması: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
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Galatasaray, derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" ifadelerinin yer aldığı açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Söz konusu gelişme sonrası Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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