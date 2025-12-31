Fenerbahçe'den olağanüstü kongre kararı!
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yaşanan gelişmelerin ardından, sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Yönetim, kongrenin takım ve transfer sürecini etkilememesi için sezonun son maçına göre planlanacağını duyurdu.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yaşanan gelişmelerin ardından kulüpte kritik bir karar alındı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Kongre "sezonun son maçına göre" planlanacak
Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Özek'e sordu.
Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istedi. Karar; futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı."
