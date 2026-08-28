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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi: Kojo Peprah Oppong transferi tamam

Fenerbahçe, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi: Kojo Peprah Oppong transferi tamam
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Fenerbahçe, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir. Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00’de tüm basına açık olacaktır."