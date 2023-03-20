Fenerbahçe'den sakat futbolcular hakkında açıklama
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildi.
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.
Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 20, 2023
Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;
Joshua King: Hamstring kas yaralanması
Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi pic.twitter.com/RnVCQ9wgbC