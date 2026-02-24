Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Talisca ve Çağlar 4 hafta, Oosterwolde ve Ederson 2 hafta yok

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 4 futbolcunun da bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirildi.

Yapılan tetkiklere göre Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, kaleci Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma ve Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Futbolcuların tedavisine başlanırken, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü'nün 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde ve Ederson'un ise 10-14 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.