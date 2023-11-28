Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynatılmasını Ali Koç'un talep ettiği iddiası üzerine Fenerbahçe açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması Ali Y. Koç’un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye’de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz."