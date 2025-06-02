Fenerbahçe'den 'teknik ekip' hamlesi: İki efsane isim geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı çıkarken, Portekizli çalıştırıcının ekibinde değişime gidileceği öğrenildi.

Mourinho'nun yardımcıları Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cera ile yollar ayrıldı.

Sabah'ın haberine göre ayrılık kararını yönetim değil, bizzat Mourinho'nun kendisi istedi. Portekizli çalıştırıcının daha genç ve farklı bir yapıya sahip olan ekiple çalışmaya daha sıcak baktığı kaydedildi.

Bu talebi kabul eden yönetimin, yeni teknik ekipte en az bir Türk antrenörün yer almasını istediği belirtildi.

Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'de öne çıkan ilk ismin kulüp efsanelerinden Tuncay Şanlı olduğu öne sürüldü. Sakaryaspor, Ümraniyespor ile Çorum FK'yı çalıştırmış olan Şanlı, 2002/07 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Öte yandan düşünülen bir diğer ismin ise Ümit Milli Takım'daki görevinden istifa eden Gökhan Gönül olduğu iddia edildi.

Yönetimin, bu isimlerden birini ya da her ikisini teknik kadroya dahil ederek yeni sezona giriş yapmak istediği vurgulandı.