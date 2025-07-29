  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe'den TFF'ye maç erteleme başvurusu
Takip Et

Fenerbahçe'den TFF'ye maç erteleme başvurusu

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için başvurma kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe'den TFF'ye maç erteleme başvurusu
Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’in ilk haftasında oynaması gereken Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacak.

Sıkışık maç takvimi nedeniyle bu kararı alan sarı lacivertliler, fikstüre göre 6-12 Ağustos tarihleri arasındaki 10 günde 3 müsabaka oynayacak.

6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de UEFA Şampiyonlar Lİgi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, ardından 9 Ağustos Cumartesi günü 21.30’da Corendon Alanyaspor karşısında Süper Lig mücadelesine çıkacak. Sarı lacivertliler, 12 Ağustos Cumartesi günü de Feyenoord’u Kadıköy’de konuk edecek.

Kulüp ve ülke puanı

Fenerbahçe yönetimi, Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacakları Feyenoord maçlarının hem kulüp hem de Türkiye’nin UEFA’daki ülke puanı için kritik öneme sahip olması nedeniyle Futbol Federasyonu’na müracaat etme kararı alırken, başvuru dilekçesinde bu gibi durumlarda daha önce alınmış erteleme kararlarını örnek olarak gösterecek.

6 günde 3 zorlu maç

6 Ağustos Çarşamba: Feyenoord (D)

9 Ağustos Cumartesi: Corendon Alanyaspor

12 Ağustos Salı: Feyenoord

Kulüpler Birliği’nde kritik gün: Yeni başkan kim olacak? İşte adaylarKulüpler Birliği’nde kritik gün: Yeni başkan kim olacak? İşte adaylarSpor
Mevduat faizinde düşüş sürüyor: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar...Mevduat faizinde düşüş sürüyor: 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
İBB'ye yeni operasyon: İETT Genel Müdürü ve 25 kişi hakkında gözaltı kararıİBB'ye yeni operasyon: İETT Genel Müdürü ve 25 kişi hakkında gözaltı kararıGündem
Benzine indirim gelecek mi? İşte 29 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 29 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Spor
Fenerbahçe, Chobani Stadı'ndaki özel maçta yarın Lazio'yu konuk edecek
Fenerbahçe, Chobani Stadı'ndaki özel maçta yarın Lazio'yu konuk edecek
Kulüpler Birliği’nde kritik gün: Yeni başkan kim olacak? İşte adaylar
Kulüpler Birliği’nde kritik gün: Yeni başkan kim olacak? İşte adaylar
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları başlıyor
Fenerbahçe stadının adı resmen "Chobani Stadyumu" olarak değiştirildi
Fenerbahçe stadının adı resmen "Chobani Stadyumu" oldu
Türk kürekçilerinden 'U23 Dünya Şampiyonası’nda 3 altın madalya!
Türk kürekçilerinden 'U23 Dünya Şampiyonası’nda 3 altın madalya!
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi: İşte Benfica'ya yapılan teklif
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi: İşte Benfica'ya yapılan teklif