Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi: 4 yıllık imza atıldı
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
4 yıllık imza
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki sol bekin transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.
Levent Mercan'ın karnesi
Levent Mercan geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.