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Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi: 4 yıllık imza atıldı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi: 4 yıllık imza atıldı
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

4 yıllık imza

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki sol bekin transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Levent Mercan'ın karnesi

Levent Mercan geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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