Fenerbahçe'den Yüksekovaspor maçı için kınama

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşanan olayın kabul edilmez olduğu belirtilerek, "Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'mızın, Yüksekovaspor ile Şemdinli İlçe Stadı'nda oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylar kulübümüz açısından kabul edilemezdir. Müsabaka esnasında teknik direktörümüz Sayın Gökhan Bozkaya'ya isabet eden yabancı cisim ve FB TV yayın ekibine yönelik gerçekleştirilen saldırı, sporun ruhuyla bağdaşmamaktadır. Kadın futbolunun gelişimi adına büyük emeklerin verildiği bir dönemde bu tür olayların yaşanması, Türk futbolu adına son derece üzücüdür. Fenerbahçe Kulübü olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, yaşananları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nın tüm olumsuzluklara rağmen sahadan galibiyetle ayrıldığı aktarılarak, "Yaşanan olaylarla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin ivedilikle uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Kulübümüz bu süreçte gerekli tüm hukuki adımları kararlılıkla atacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır." denildi.