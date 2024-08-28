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Fenerbahçeli 3 futbolcudan Galatasaray'a gönderme

Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde ve Osayi-Samuel'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçeli 3 futbolcudan Galatasaray'a gönderme
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Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde ve Osayi-Samuel, Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 yenildiği maçın ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"Herkes karakterine yakışanı yapar"

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.

Oosterwolde 'İyi geceler' notuyla gol sevincini paylaştı

Habertürk'ün haberine göre Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak ''İyi geceler'' notunu düştü.

Osayi ise güldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Bu paylaşımlar, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlanırken, Fenerbahçeli taraftarlar ise bu paylaşımları beğeni yağmuruna tuttu.

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